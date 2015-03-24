Компания из США готова инвестировать до $250 миллионов в украинское сельское хозяйство

Корпорация частных зарубежных инвесторов США (OPIC) готова инвестировать до 250 млн долл. в украинские сельскохозяйственные проекты, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на результаты встречи главы Минагропрода Алексея Павленко и старшего советника президента OPIC Карима Салеха в Вашингтоне.

"Нам очень важна поддержка для укрепления и повышения эффективности сельского хозяйства, в частности относительно доступа к финансированию мелких производителей", - передает слова Павленко пресс-служба ведомства.

При этом заместитель главы Минагропрода Владислава Рутицкая отметила, что проекты OPIC могут коснуться энергосбережения.

"Практически все направления, на которых концентрируется деятельность OPIC находят отражение в аграрном секторе Украины и развития сельской местности. Актуальны проекты внедрения производства энергии из возобновляемых источников. Украина может обеспечить такие установки сырьем. Ежегодно мы получаем около 60 млн тонн только соломы и кукурузных стеблей", - цитирует Рутицкую пресс-служба Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной промышленности и продовольствия Украины рассчитывает привлечь в агробизнес порядка 8 млрд долл. в ближайшие годы, включая пакет в 1,5 млрд долл., которые могут прийти в Украину из Китая.

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Справка УНИАН. Корпорация частных зарубежных инвесторов США (OPIC) способствует американским компаниям при выходе на рынки развивающихся стран. В основном - за счет кредитов и гарантий, страхование от политических рисков и поддержки фондов частных инвестиций (фонды прямых инвестиций).

Корпорация активно инвестирует в сельское хозяйство, образование, строительство социального жилья, финансирование малого и среднего бизнеса, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и водоснабжения.