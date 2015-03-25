АМКУ обвинил супермаркеты в завышении цен на продукты и требует их снизить

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил 13 крупнейшим торговым сетям обязательные для рассмотрения рекомендации по снижению розничных цен на продовольственные товары до уровня, который существовал до периода повышенного спроса.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в ходе проверки торговых сетей в крупнейших городах Украины комитет пришел к выводу, что сети в отдельных случаях допускали завышение цен на некоторые группы товаров, что в конечном итоге подтолкнуло к дальнейшему росту цен по всей стране.

Как пояснили в пресс-службе АМКУ, в связи со стремительным ростом спроса и одновременным повышением цен на продовольственные товары (на муку, сахар, гречку, подсолнечное масло, макаронные изделия, овсяную крупу и соль) в период с 21 февраля по 28 февраля 2015 года, Антимонопольный комитет начал расследования деятельности крупнейших торговых сетей Киева, Львова, Днепропетровска, Одессы и Харькова, а также их поставщиков и производителей продуктов питания.

«Предварительный анализ полученной от торговых сетей информации показал, что отдельные торговые сети в вопросе ценообразования на отдельные продовольственные товары допустили рост розничных цен опережающими темпами», - подчеркнули в АМКУ.

В частности, по данным Антимонопольного комитета, при повышении закупочной цены на гречневую крупу на 16% розничные цены в сетях увеличились на 39%, при повышении закупочной цены на муку пшеничную на 58% розничные цены увеличились на 70%, а при почти неизменной закупочной цене на соль в течение февраля текущего года розничные цены на данную продукцию в рознице выросли на 13%.

«То есть средняя маржа между закупочной и розничной ценой на отдельные продовольственные товары в период повышенного спроса населения выросла более чем на 50%», - отметили в АМКУ.

Таким образом, согласно выводам АМКУ, учитывая существенное влияние торговых сетей на ценообразование, именно их поведение и подтолкнуло к дальнейшему росту цен по всей Украине.

В то же время, в АМКУ считают, что на сегодняшний день есть все основания для снижения розничных цен на основные продовольственные товары до уровня, существовавшего до периода повышенного спроса. В частности – из-за наблюдающейся тенденции к стабилизации официального курса гривни к иностранным валютам, а также снижения оптово-отпускных цен на продовольствие и на горюче-смазочные материалы. Так, в подтверждение своей позиции АМКУ приводит данные консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», согласно которым по состоянию на 18 марта 2015 года снизились оптово-отпускные цены на сахар (на 30%, к уровню 10 900 грн/т), масло подсолнечное (на 23,4%, к уровню 18 000 грн/т) и муку пшеничную высшего сорта (на 10%, к уровню 7000 грн/т).

Читайте такжеВ АМКУ назвали необоснованным подорожание хлеба в Киеве

«Поэтому с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации 13 торговым сетям, а именно: ООО «ПАККО-холдинг», ООО «Фоззи-Фуд», ДчП «Фуршет Центр, ООО« Фудмаркет » ПИИ «Билла Украина», ООО «ЭКО», ООО «АТБ-маркет», ООО «Метро Кэш энд Керри - Украина», ООО «Ашан Украина Гипермаркет», ООО «Омега», ООО «Таврия Плюс», ООО «Таврия - В », ООО« ТМ «Барвинок», - сообщил Антимонопольный комитет.

Также сообщается, что о результатах рассмотрения рекомендаций комитета торговые сети должны отчитаться в десятидневный срок со дня их получения.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет возьмется за аптеки из-за завышения цен на лекарства

Как сообщал УНИАН, в 2012 году АМКУ обвинил крупнейшие торговые сети Украины в картельном сговоре и необоснованном завышении цен на продукты питания. Тогда основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания. В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен в тот период вырос лишь на 13,5%.

За совершение подобных действий законодательство предусматривает максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет около 20 млрд грн. Вместе с тем, в ноябре 2014 года и.о. главы АМКУ Николай Бараш заявил, что комитет отказался от намерения наложить штраф на ритейлеров в размере 20 млрд грн, но при этом собирается инициировать изменение правил игры на рынке розничной торговли. В то же время, комитет неоднократно обещал вынести окончательное решение в деле о картельном сговоре сетей «в ближайшие недели». Однако этого не произошло и по сегодняшний день.