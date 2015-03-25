В Минагропроде начали люстрационную проверку руководителей

Министерство аграрной политики и продовольствия начало люстрационную проверку руководителей структурных подразделений центрального аппарата, сообщила пресс-служба Минагропрода.

Согласно сообщению, запросы о проведении проверки уже направлены в Государственную судебную администрацию, Государственную фискальную службу и Министерство юстиции.

Люстрационная проверка также коснется руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе Государственных агентств лесных ресурсов и рыбного хозяйства, других подотчетных учреждений и руководителей регионального уровня.

«Сегодня очистка власти всех уровней от коррупции является очевидной необходимостью. Никто не избежит ни самой проверки, ни выполнения ее результатов. В этом вопросе мы бескомпромиссны. Поэтому гарантирую объективность проверки и неукоснительное соблюдение законодательства при ее проведении», - цитирует слова главы Минагропрода Алексея Павленко пресс-служба ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) началась проверка руководителей структурных подразделений аппарата министерства в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

Справка УНИАН. Закон о люстрации вступил в силу 15 октября 2014 года. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.