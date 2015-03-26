Оккупанты решили пропускать в Крым вне очереди скоропортящиеся товары из Украины

Для транспорта, поставляющего скоропортящиеся товары из Украины в оккупированный Россией Крым, необходимо организовать внеочередной порядок проезда через границу.

Об этом на совещании в Симферополе заявил нелегитимный замруководителя управления Россельхознадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Юрий Епанов, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеКрым за год оккупации вернулся в СССР - Gazeta WyborczaПо словам Епанова, это, в первую очередь, касается транспорта, поставляющего молоко и охлажденное мясо. «Непредсказуемые пробки, которые случаются на границе, негативно отражаются на тех поставщиках, которые транспортируют в Крым наиболее качественное продовольствие», - отметил Епанов.