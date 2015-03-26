Украина хочет признания во всем мире своих сертификатов на агропродукцию

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на слова министра Алексея Павленко в ходе встречи с представителями американской семеноводческой компании «Пионер».

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Согласно сообщению, министерство планирует получить эквивалентность сертификации ЕС для семян зерновых культур, кукурузы и сорго.

Также глава Минагропрода отметил, что ведомство упростило процедуру получения субъектами хозяйствования права на производство семян и посадочного материала.

Как сообщал УНИАН, 28 января Кабинет министров Украины принял постановление об упрощении государственного регулирования в пищевой, аграрной, нефтегазовой, IT отраслях.

Документом, в частности, предусмотрено сокращение сроков выдачи карантинного и фитосанитарного сертификатов до 24 часов с 5 суток. Однако, по мнению Украинской аграрной ассоциации, для того чтобы это решение могло быть воплощено в жизнь, необходимо внести аналогичные изменения в закон «О карантине растений».

При этом Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает примерно в 1 млрд грн сумму, которую аграрии смогут сэкономить благодаря сокращению сроков проведения фитосанитарной экспертизы до 24 часов с 5 суток