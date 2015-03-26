Fitch отозвал кредитные рейтинги агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг»

«Национальный долгосрочный рейтинг агрохолдинга «Авангард» и агрохолдинга «Укрлендфарминг» снижен до «B(ukr)» с «BB(ukr)». Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу для обеих компаний – негативный», – говорится в сообщении.

Как отмечается, понижение национального рейтинга отражает слабую позицию ликвидности компаний и возросшую неопределенность с перспективами выплаты корпоративной внешней задолженности.

«Одновременно Fitch отозвал рейтинги компаний ввиду недостаточной корпоративной информации. Соответственно, агентство больше не рейтингует агрохолдинги и не проводит по ним анализ», - говорится в сообщении Fitch.

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Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

«Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов, производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Земельный банк компании превышает 650 тыс. га.

16 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Затем аналогичные рейтинговые действия были осуществлены в отношении «Укрзализныци», НАК "Нафтогаз Украины", а также Киева и Харькова.