Северо-Крымский канал может полностью выйти из строя, восстановление невозможно

Если Северо-Крымский канал не будет эксплуатироваться в течение одного или двух лет, то он не будет подлежать восстановлению, считает заслуженный работник водного хозяйства оккупированного Россией Крыма, участник строительства канала Николай Карнаух, передают "Новости Крыма".

«Сейчас канал пропадает. Восстановить его будет очень сложно, если вообще возможно. Если он не используется, то выходит из эксплуатации. Да, за 50 лет канал тоже износился, но после прекращения подачи днепровской воды он может вообще больше не заработать должным образом», — подчеркивает он.

Карнаух добавил, что дренажные и оросительные системы канала, которые строились годами, должны быть использованы любыми доступными способами.

Читайте такжеЗабота России: крымские пенсионеры отвоевывают пенсии костылями и угрозой "все взорвать"Напомним, на полуострове до сих пор не решен вопрос обеспечения водой для полива сельскохозяйственных земель. Нелегитимный Совет министров аннексированного Крыма намеревался обратиться в Министерство иностранных дел России с просьбой создать рабочую группу по решению вопроса подачи днепровской воды из Украины по Северо-Крымскому каналу.

В середине мая прошлого года по каналу была полностью прекращена подача воды на территорию полуострова.

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительная система, построенная в 1961-1971 годах для орошения полей засушливых районов Крыма водами Днепра. Находится на балансе Государственного агентства водных ресурсов Украины.