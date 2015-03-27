Украина уже экспортировала почти 27 млн тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 27 марта с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года) экспортировали 26,8 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, экспорт пшеницы составил 9,7 млн тонн, кукурузы – 12,7 млн тонн, ячменя – 4,1 млн тонн, других зерновых – 0,278 млн тонн.

Кроме того, по состоянию на 27 марта на корабли погружено 204 тыс. тонн зерновых.

При этом, по данным Минагропрода, цены на продовольственную и фуражную пшеницу третьего класса составили 3,8 тыс. грн/т и 3,5 тыс. грн/т соответственно. Средние цены на ячмень составили 3,6 тыс. грн/т, на кукурузу – 3,2 тыс. грн/т.

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Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в феврале повысила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году до 37,9 млн тонн с 37,79 млн, прогнозируемых ею в январе.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 12,8 млн тонн, ячменя – 4,2 млн тонн, кукурузы – 20,2 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.