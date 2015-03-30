Минагропрод отобрал двух кандидатов на должность гендиректора «Укрспирта»

Министерство аграрной политики и продовольствия по результатам конкурсного голосования отобрало двух претендентов на должность генерального директора госпредприятия спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания по отбору кандидатов сообщил глава конкурсной комиссии – первый заместитель министра агропрода Ярослав Краснопольский

«Конкурсной комиссией было определено два претендента. В частности, это господин Далибожек (Анатолий - УНИАН), который сегодня работает заместителем директора ГП «Укрспирт»", - сказал Краснопольский.

«Второй кандидат – госпожа Гаркавая (Нина - УНИАН), на данный момент не работающая, но в свое время, если я не ошибаюсь, возглавляла ивано-франковское объединение «Укрспирта», - сказал Краснопольский.

По его словам, в дальнейшем список претендентов будет передан в правительственную номинационную комиссию, где министры и представители рекрутинговых компаний выберут одного кандидата и утвердят его в должности гендиректора «Укрспирта».

По прогнозам замминистра, глава «Укрспирта» будет назначен в течении ближайших 10-ти дней.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Минагропрод заявил о намерении проводить публичные конкурсы на должности руководителей государственных компаний, которые находятся в ведении министерства. Кроме того, министерство заявило о планах провести финансовый аудит 30 государственных аграрных предприятий при помощи международных компаний для привлечения 8 млрд долл. инвестиций.

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Справка УНИАН. ГП «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока что на баланс предприятия передан 41 завод. Предприятие в январе-феврале 2015 года произвело 926 тыс. декалитров спирта на 12 заводах.

Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта».