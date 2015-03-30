Президент подчеркнул важность агрокомплекса во время российской агрессии

Об этом президент заявил на четвертом заседании Национального совета реформ Украины, передает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеЯценюк обещает, что украинцы уже в следующем году ощутят результат реформКак отмечается в сообщении, в начале заседания глава государства подчеркнул роль аграрной отрасли в экономике государства, которая во время агрессии против Украины, является одной из ключевых экспортно ориентированных звеньев отечественной экономики. "Во время, когда в связи с агрессией против Украины был уничтожен промышленный потенциал Донецкой и Луганской областей, падение экспорта продукции машиностроения, металлургического комплекса, локомотивом экспортной выручки стала аграрная отрасль", - констатировал Петр Порошенко.

Несмотря на это, президент подчеркнул необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в этом секторе.