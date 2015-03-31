Порошенко призвал политиков и общественность решить, что делать с рынком земли в Украине

Президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине в контексте преобразований в аграрной сфере, которая на сегодняшний день является локомотивом украинской экономики.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«Президент поднял весьма риторический вопрос существования рынка земли в Украине. Глава государства подчеркнул, что мы должны, наконец, дать ответ на то, что мы делаем с рынком земли. Это политический вопрос. И он должен обсуждаться на политическом уровне», - сказал Шимкив.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, когда можно ждать формирования полноценного рынка земли в Украине, Шимкив сказал: «Нужна, в первую очередь, политическая дискуссия. Есть много точек зрения, есть вещи, записанные в Соглашение об ассоциации… Однако президент не инициировал создание рынка земли, он поднял вопрос о том, что это (рынок земли - УНИАН) один их ключевых вопросов реформы агропромышленного комплекса. Но это вопрос политический, и спекулировать на нем – неправильно. И политические силы должны провести обсуждение и достичь понимания в этом вопросе».

Читайте такжеПрезидент подчеркнул важность агрокомплекса во время российской агрессииКак сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года. В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В 2013 году Государственное земельное агентство инициировало процесс инвентаризации земель сельхозназначения, однако процесс так и не был завершен из-за отсутствия необходимого финансирования.