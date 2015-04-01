Экспорт шотландского виски продемонстрировал самое быстрое падение за 16 лет

Объемы экспорта шотландского виски продемонстрировали в 2014 году самое быстрое падение за 16 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По данным Ассоциации шотландского виски, объемы экспорта смешанного и односолодового виски в прошлом году упали на 7,4%, до £3,94 млрд. Это - самое значительное снижение с 1998 года. Отмечается, что падение объемов экспорта наблюдается второй год подряд после нескольких лет роста.

Читайте такжеБутылки виски смогут общаться со смартфонами любителей крепких напитков Глава ассоциации Дэвид Фрост винит в случившемся «экономические и политические факторы» за рубежом и призвал правительство Великобритании стремиться к заключению соглашений о свободной торговле, чтобы дать толчок развитию индустрии.

Объемы экспорта шотландского виски в США упали в 2014 году на 9%, до £750 млн, а Сингапур импортировал этот алкогольный напиток на сумму £201 млн, что на 39% меньше, чем в 2013 году. Экспорт в Испанию снизился на 8%, до £166 млн, в Германию – на 18%, до £141 млн. Позитивную динамику показали Франция (+2%, до £445 млн) и Индия (+29%, до £89 млн).