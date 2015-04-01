В Украине хотят отменить сертификацию агротехники и продуктов

Министерство экономического развития и торговли намерено отменить обязательную сертификацию продукции с низким уровнем риска для жизни и здоровья.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте Минэкономразвития.

Читайте такжеРада приняла закон об адаптации украинских техстандартов к нормам ЕССогласно документу, обязательная сертификация будет отменена для определенных групп товаров, в отношении которых действуют технические регламенты, согласованные с ЕС.

В первую очередь товаров, подлежащих дерегуляции, попадет сельскохозяйственная техника и продукты питания.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли намерено отменить разрешения на импорт товаров, находящихся под региональным надзором, а также упразднить разрешения на испытание горношахтного оборудования.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли в рамках дерегуляции планирует в три этапа сократить количество и функции регулирующих органов, а также дополнительно упразднить 177 лицензий и разрешительных документов.

Также Минэкономразвития намерено отменить 4 обязательные санитарно-эпидемиологические экспертизы в связи с тем, что практика проведения таких экспертиз не соответствует законодательству Европейского Союза.