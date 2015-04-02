Спирт в Украине подешевел на 9% - до 24,5 за литр

Государственный концерн «Укрспирт» с 1 апреля снизил стоимость декалитра спирта на 9% - до 245 грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, снижение стало возможным благодаря стабилизации цен на зерно на уровне 3200 грн за тонну, тогда как ранее ценовой коридор составлял 3500-4400 грн/т.

«Мы постоянно следим за рыночной ситуацией и реагируем максимально быстро на все изменения. Снижение стоимости - это логическое отражение текущей экономической ситуации в Украине, в частности на рынке сырья. Мы будем пересматривать ценовую политику, исходя из изменений на рынке», - цитирует пресс-служба Минагропрода исполняющего обязанности директора «Укрспирта» Романа Иванюка.

Читайте такжеМинагропрод отобрал двух кандидатов на должность гендиректора «Укрспирта»Как сообщал УНИАН, государственный монополист на рынке этилового спирта предприятие «Укрспирт» с 1 марта повысило отпускные цены на этиловый спирт класса "Люкс" на 51,4% - до 265 грн/дал.