Госстат: рентабельность сельхозпроизводства за год выросла до 26,3%

При этом прибыль от реализации сельхозпродукции (до налогообложения, без учета бюджетных дотаций и доплат) в прошлом году выросла почти в 3 раза по сравнению с 2013 годом – до 34,5 млрд грн.

Рентабельность растениеводства, по данным Госстата, в 2014 году увеличилась до 29,2% с 11,1% в 2013 году, а прибыль от продажи растениеводческой продукции составила 28,7 млрд грн против 9,1 млрд грн годом ранее. При этом рентабельность выращивания зерновых и зернобобовых в 2014 году составила 25,8% (1,8% в 2013 году), подсолнечника – 37,4% (28,7%), сои – 34,2% (15,9%), рапса – 28,7% (8,8%), сахарной свеклы – 18,3% (2,7%). Вместе с тем, в прошлом году сократилась рентабельность производства картофеля – до 9,2% против 23,2% годом ранее. Рентабельность выращивания овощей в прошлом году выросла до 17%% против 4,6% в 2013 году, однако рентабельность производства другой растениеводческой продукции упала до 33,4% с 40,5% годом ранее.

Рентабельность производства животноводческой продукции, согласно информации Госстата, в 2014 году в Украине выросла до 13,5% с 11,5% в 2013 году, а прибыль от ее реализации составила 3,7 млрд грн. При этом отрицательная рентабельность выращивания мясных пород крупного рогатого скота в прошлом году составила 35,6% («минус» 43,5% в 2013 году), овец и коз – «минус» 43,3% («минус» 43,4%), птицы – «минус» 9% («минус» 9,9%), производства шерсти – «минус» 79,7% («минус» 72,8%). Рентабельность выращивания свиней в 2014 году составила 6% (0,3%), производства молока – 11,2% (13,7%), яиц – 54,9% (48%), производство другой животноводческой продукции в прошлом году было рентабельным на 41,1% против 60% годом ранее.

В Госстате также сообщили, что прибыль по итогам прошлого года получили 81,5% хозяйств, причем в среднем на одно предприятие сумма прибыли составила 5,8 млн грн (в 2013 году – 64,3% и 3,2 млн грн соответственно). Убыточными по результатам 2014 года оказались 18,4% хозяйств, на каждое из которых в среднем пришлось 3,5 млн грн убытка (31,2% и 2,2 млн грн соответственно в 2013 году).

Читайте такжеУкраина хочет признания во всем мире своих сертификатов на агропродукцию

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рентабельность производства сельхозпродукции в 2013 году составила 11,4% против 20,2% в 2012 году. При этом прибыль от реализации сельхозпродукции (до налогообложения, без учета бюджетных дотаций и доплат) в 2013 году сократилась в 1,9 раза по сравнению с 2012 годом – до 12,5 млрд грн. Рентабельность растениеводства в 2013 году уменьшилась до 11,3% с 22,3% в 2012 году, животноводства – до 11,4% с 14,3%.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году составили 2,8%. Объемы производства в агропредприятиях в прошлом году выросли по сравнению с 2013 годом на 4,1%, в домохозяйствах - на 1,2%.