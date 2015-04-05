Порошенко заинтриговал масштабными реформами в аграрном секторе
00:53, 05 апреля 2015Агро
9207
Президент Украины Петр Порошенко анонсирует значительные реформы в аграрном секторе.
Порошенко рассказал о предстоящих реформах / УНИАН
Об этом глава государства заявил в интервью "5 каналу".
“У нас значительные реформы предусматриваются в аграрном секторе”, - сказал он.
Вместе с тем Порошенко подчеркнул необходимость ускорить проведение судебной реформы. Он рассказал, что 3 апреля во время встречи с руководителями фракций коалиции отметил, что Верховная Рада должна проголосовать за свою квоту и избрать членов Высшего совета юстиции.
Читайте такжеПорошенко хочет, чтобы ВР на следующей неделе проголосовала за состав Антимонопольного комитета
В свою очередь президент впервые объявил открытый и публичный конкурс, который ранее проводился в закрытом режиме, чтобы немедленно назначить свою квоту в совете.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter