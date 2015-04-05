Порошенко заинтриговал масштабными реформами в аграрном секторе

Об этом глава государства заявил в интервью "5 каналу".

“У нас значительные реформы предусматриваются в аграрном секторе”, - сказал он.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул необходимость ускорить проведение судебной реформы. Он рассказал, что 3 апреля во время встречи с руководителями фракций коалиции отметил, что Верховная Рада должна проголосовать за свою квоту и избрать членов Высшего совета юстиции.

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В свою очередь президент впервые объявил открытый и публичный конкурс, который ранее проводился в закрытом режиме, чтобы немедленно назначить свою квоту в совете.