Урожай овощей в Украине в этом году может стать наименьшим за последние 5-7 лет

Соответствующий прогноз сделали аналитики информационно-аналитического проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» в своем ежегодном исследовании плодоовощного рынка Украины.

«В 2015 году коммерческие производители овощей в Украине соберут один из худших урожаев за последние 5-7 лет... Главной причиной снижения производства в коммерческом секторе, по мнению экспертов проекта, станет сокращение производственных площадей, что в свою очередь связано с многократным подорожанием ресурсов для проведения посевной кампании и дальнейшего ухода за плантациями», - отмечают специалисты «АПК-Информ».

При этом аналитики подчеркивают, что кредитные ресурсы для большинства хозяйств стали недоступными, а за собственные средства в полном объеме провести посевную кампанию фермеры-овощеводы зачастую не в состоянии.

Помимо этого, по информации «АПК-Информ», производители не рискуют сажать овощи в объеме прошлого года, так как их сильно смущают перспективы сбыта урожая.

«Из-за эмбарго на поставки в Россию и перспективы падения внутреннего потребления украинские консервные заводы вынуждены в 2015 году снижать объем переработки. Это довольно болезненно отразится на производителях сезонных овощей, которые длительное время работали по контрактам с переработчиками. Российское эмбарго также привело к сокращению производственных площадей в украинских теплицах, которые ранее значительную часть урожая экспортировали», - поясняют аналитики.

По их мнению, помимо сокращения производственных площадей, еще одной причиной снижения урожая овощей станет вынужденная экономия производителей на ресурсах. Как утверждают в «АПК-Информ», фермеры уже сейчас массово переходят от дорогих гибридов к дешевым сортам, а абсолютное большинство производителей планируют экономить на профилактических обработках плантаций.

Вместе с тем, аналитики прогнозируют расширение плантаций под картофелем и некоторыми овощами в хозяйствах населения.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года руководитель информационно-аналитического проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман прогнозировала, что украинские овощеводы в 2015 году могут сократить посевные площади под овощами из-за подорожания материально-технических ресурсов и семян на фоне девальвации гривни, а также сложностей со сбытом выращенной продукции.

В 2014 году, по данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», валовой сбор овощей «борщового набора» и картофеля в Украине вырос на 10-15% по сравнению с 2013 годом. В частности, урожай картофеля увеличился на 12% - до 21 млн тонн, капусты – на 10%, до 1,7 млн тонн, моркови – на 10%, до 0,8 млн тонн, свеклы – на 4%, до 0,8 млн тонн, лука – на 20%, почти до 1 млн тонн.