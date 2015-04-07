Урожай зерна в Украине может снизиться на 10% – эксперт

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2015 году в связи со снижением урожайности может уменьшиться на 10% по сравнению с 2014 годом – до 57,4 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий прогноз озвучил на пресс-конференции руководитель службы бизнес-проектов информационного агентства «АПК-Информ» Родион Рыбчинский.

«С учетом прогнозируемого снижения урожайности и оценочной структуры посевных площадей сформирована оценка валового сбора зерновых и зернобобовых культур на уровне 57,4 млн тонн, что на 10% меньше, чем рекордный урожай 2014 года», - сказал Рыбчинский.

По его словам, сокращение валового сбора зерна в Украине в 2015 году будет связано со снижением урожайности.

«Практически у всех культур прогнозируется снижение урожайности. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых оценивается нами на уровне 39,7 центнера с гектара, что на 9% ниже, чем по результатам прошлого года», - уточнил эксперт.

Он также подчеркнул, что снижение оценки урожайности в нынешнем году в первую очередь связано с ожидаемой экономией ресурсов сельхозпроизводителями.

«Мы проводили и в процессе осеннего сева, и зимой, и в начале весны опросы. Более 80% сельхозтоваропроизводителей говорят о том, что они вынуждены экономить, в первую очередь на минеральном удобрении», - сказал Рыбчинский, отметив, что доля внесения удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур.

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По прогнозам «АПК-Информ», валовой сбор пшеницы в 2015 году сократится до 23,6 млн тонн (на 2,1% ниже показателя 2014 года), ячменя – до 7,44 млн тонн (на 17,8% меньше), кукурузы – до 24,3 млн тонн (на 14,7%). При этом эксперты прогнозируют, что посевные площади под пшеницей в текущем году вырастут почти на 10% - до 6,66 млн га, а под ячменем и кукурузой сократятся на 5,9% и 8,3% соответственно – до 2,86 млн га и 4,3 млн га. В целом посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в 2015 году незначительно увеличатся до 14,83 млн га с 14,8 млн га в прошлом году.

Валовой сбор масличных культур в 2015 году может сократиться на 6,8% - до 15,1 млн тонн при увеличении посевных площадей под данными культурами на 1,4% - до 8,05 млн га. В частности, эксперты ожидают снижения валового сбора подсолнечника на 5,5% - до 9,57 млн тонн, рапса – на 32,3%, до 1,49 млн тонн. При этом валовой сбор сои вырастет на 4,1% - до 4,04 млн тонн. Посевные площади под подсолнечником уменьшатся на 3% - до 5,1 млн га, под рапсом – на 9,6%, до 0,797 млн га, а под соей увеличатся на 19,4% - до 2,15 млн га.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.

Минагропрод прогнозирует подорожание весенне-полевых работ в Украине в 2015 году в 1,5 раза – до 60 млрд грн.