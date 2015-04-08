Минагропрод сменил состав набсовета Государственной зерновой корпорации

Согласно сообщению ГПЗКУ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, данное решение закреплено приказом Минагропрода от 6 апреля.

Демьяненко и Киреев являлись членами набсовета последние 2 года.

Вместе с тем, министерство назначило членами набсовета Дмитрия Шульмейстера, ранее занимавшего должность директора департамента продовольствия при Минагропроде, и Владимира Кудинова, ранее возглавлявшего департамент по управлению госсобственностью в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Минагропрод объявил конкурс на должность главы правления ГПЗКУ. Конкурсный отбор запланирован на 13 апреля, его результаты будут опубликованы на сайте министерства 15 апреля.

В декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия уволило с должности главы правления ГПЗКУ Петра Вовчука, назначив Валерия Томиленко, менеджера аграрной группы «Сельхозпродукт», исполняющим обязанности и первым заместителем председателя правления корпорации.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 53 филиала, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.