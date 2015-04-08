Функции Госземагентства будет выполнять Госгеокадастр

Соответствующее решение закреплено распоряжение правительства №294-р от 31 марта 2015 года.

Таким образом, Кабмин согласился с предложением Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно возможности осуществления возложенных функций и полномочий Госземагентства на Госгеокадастр.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабмин принял решение создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем реорганизации Госземагентства. В январе текущего года Кабмин постановил реорганизовать территориальные органы Госземагентства путем их присоединения к создаваемым органам Госгеокадастра.