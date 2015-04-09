Агробизнес "доили" при Януковиче и продолжили это делать после революции - участники рынка

Об этом в интервью Новому Времени рассказали Всеволод Кожемяко из Харькова, чья компания Агротрейд является одним из крупнейших сельхозпроизводителей и зернотрейдеров страны, Алексей Гаврилов, владелец группы компаний Рамбурс, которая занимается выращиванием птицы и торговлей зерна, а также Алекс Лисситса, гендиректор Индустриальной молочной компании и президент Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Когда пришел Янукович к власти, сельским хозяйством занялись Юра Енакиевский [Юрий Иванющенко, бывший народный депутат Украины от Партии регионов, объявленный МВД в январе 2015-го в розыск - ред.] и министр аграрной политики Николай Присяжнюк. Они просто начали тупо останавливать корабли и не оформлять груз. Говорили: платите, если хотите, чтобы корабль ушел. Это делалось и с нашими компаниями, и с иностранными. Без разбора", - рассказал Кожемяко.

Читайте такжеГПУ сообщает о выявленных нарушениях на госпредприятиях в период деятельности правительства ЯценюкаПо его словам, в этом участвовали таможня, сельхозинспекция и карантинная служба. Причем агробизнесмены единогласно утверждают, что смена власти ничего не изменила, а многие затаившиеся в феврале-марте чиновники вернулись на места и продолжили свою коррупционную деятельность.

"Старые схемы начали работать на новых бенефициаров", - считает Гаврилов.

"Мы писали Швайке (министр агрополитики после смены власти в 2014 году - ред.), мы встречались со Швайкой. Министр аграрной политики имел все рычаги, чтобы поломать эти схемы. Потому что основными исполнителями были его подчиненные. Мы не знаем, как это распределялось, но нас по-прежнему заставляли платить", - пожаловался Кожемяко.

Полную версию статьи читайте в журнале Новое Время № 13 за 10 апреля 2015 года.