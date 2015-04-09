Глава Минагропрода предлагает отменить квоты на сахар

15:54, 09 апреля 2015
Агро
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Отмена квот зависит не только от правительства, но и от решения Верховной Рады. 

Украина увеличила производство сахара / Фото УНИАН

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено инициировать отмену квот на поставку сахара на внутренний рынок (квота «А»), сообщил журналистам глава министерства Алексей Павленко. 

«Министерство включилось в работу - каким образом сделать так, чтобы с осени у нас не было квотирования вообще… На этот год мы сохраняем процессы (квотирования - УНИАН), но в этом направлении уже работает рабочая группа», - сказал Павленко. 

При этом он сообщил, что отмена квот зависит не только от правительства, но и от решения Верховной Рады. 

«Нужны изменения к закону, это не является решением Кабмина. Мы должны инициировать круглые столы, обсуждения, должны разработать законопроект», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, квота на поставки сахара на внутренний рынок в Украине в 2014/2015 маркетинговом году (сентябрь 2014 – август 2015 года) установлена на уровне 1,8 млн тонн. 

В 2014/2015 МГ Украина произвела около 2,1 млн тонн свекловичного сахара, что на 75% больше, чем в предыдущем сезоне.

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