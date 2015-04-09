Кабмин предлагает в 2016 году перевести аграриев на общую систему налогообложения

Об этом говорится в проекте постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год, опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

Кроме того, Кабмин предлагает пересмотреть систему налогообложения газодобывающих предприятий – независимо от формы собственности, а также усилить борьбу со схемами уклонения от уплаты налогов физическими и юридическими лицами путем усовершенствования методов администрирования НДС, контроля за трансфертным ценообразованием и публикации информации об уплате ренты и дивидендов госмонополиями. Данные о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг, также предлагается обнародовать.

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Также, в рамках уменьшения налоговых барьеров для иностранных инвестиций, Кабмин предлагает провести переговоры о заключении договоров об избежании двойного налогообложения с Кипром, Швейцарией, Люксембургом и Нидерландами.

Ранее Кабинет министров Украины в рамках формирования Основных направлений бюджетной политики на 2016 год предложил в качестве макропоказателей развития экономики и расчетов проекта государственного бюджета на 2016 год рост экономики на уровне 2%, инфляцию на уровне 9% и валютный курс на уровне 22,5 грн за доллар. При этом объем номинального ВВП заложен на уровне 2,1 трлн грн.