Крупнейший производитель сахара в Украине за год получил 68 миллионов евро убытка

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на корпоративном сайте.

При этом выручка компании, по данным отчетности, составила 351,9 млн евро, тогда как в 2013 году этот показатель составил 327 млн евро. Валовая прибыль составила 130,9 млн евро против 81,4 млн евро. Потери компании из-за курсовой разницы составили 159,3 млн евро. Показатель EBITDA в 2014 году составил 119,57 млн евро против 65 млн евро в 2013 году.

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Справка УНИАН. «Астарта» – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га. Холдингу также принадлежат 10 сахарных заводов и завод по переработке сои.