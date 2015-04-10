Министр агропрода оценил нарушения своих предшественников в 9,4 миллиарда гривень

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины за предыдущие годы выявлено нарушений на общую сумму 9,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил в парламенте во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата от “Народного фронта” Антона Геращенко относительно того, что, по информации Счетной палаты и финансовой инспекции, за период руководства министерством Николаем Присяжнюком и Игорем Швайкой выявлено нарушений на сумму более 7 млрд грн.

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“Министерство аграрной политики подало в органы правоохранительной деятельности 166 обращений на общую сумму 9,4 млрд грн за периоды предшественников”, - сказал Павленко.

Он добавил, что отдельно были поданы обращения в Генпрокуратуру, СБУ и Госфинмониторинг.

“Ждем действий, будем еще раз публично подавать”, - добавил министр.

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Справка УНИАН. Присяжнюк занимал должность министра аграрной политики и продовольствия с 11 марта 2010 г. по 27 февраля 2014 г.; Швайка - с 27 февраля 2014 г. по 2 декабря 2014 г.