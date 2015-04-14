"Подарок" России крымчанам: оккупанты установят лимиты пользования водой из скважин

Нелегитимное Министерство экологии и природных ресурсов оккупированного Россией Крыма планирует установить лимиты для каждой скважины по добыче воды, соблюдение которых будет контролироваться с помощью счетчиков. Об этом сообщил "министр экологии и природных ресурсов" полуострова Геннадий Нараев, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеВ оккупированном Крыму не хватает воды для орошения земельПо словам Нараева, регулирование добычи воды в небольших скважинах, расположенных в частных домовладениях, столкнется с большими сложностями, но чиновники готовы к этому. «Учитывая дефицит воды, который есть в Крыму, мы должны всех обязать установить счетчики. Наши специалисты определят, сколько можно добывать, и их (лимиты) нельзя будет превышать. Для каждой скважины будет определен свой лимит. Это - задача архисложная, она займет длительное время», - отметил Нараев.

По мнению экологов, бурение скважин в Крыму решит проблему полного водообеспечения только на 2-3 года и приведет к засолению почв в северной и центральной частях полуострова.