Россельхознадзор проверит продукты из Греции, Кипра и Венгрии для возможного снятия эмбарго

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют сельскохозяйственную продукцию из Греции, с Кипра и из Венгрии.

Эксперты отправятся в страны для проведения инспекции на следующей неделе, сообщил Газете.Ru помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«В каждой из этих стран будут работать по две группы инспекторов. Инспектирование продлится с 20 по 30 апреля», — рассказал Алексеенко. Речь идет об экспортерах, которые работали с российскими компаниями до введения санкций против России и ответного российского эмбарго.

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Проверка европейских импортеров проводится на случай возможной отмены российского эмбарго, уточняет представитель ведомства.

Ранее греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что Россия и Греция нашли способ преодолеть продэмбарго.