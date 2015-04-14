Правительство уволило замглавы Госветфитослужбы в рамках люстрации

Кабинет министров Украины уволил Виталия Башинского с должности заместителя главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины (Госветфитослужба).

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №327-р от 8 апреля 2015 года.

Согласно документу, Башинский уволен в рамках выполнения закона «Об очищении власти».

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Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Госсельхозинспекции и создании Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на базе Госветфитослужбы, Госпотребинспекции и Госсанэпидемслужбы.