В Украине повысили на треть минимальные цены на сахар

Кабинет министров Украины повысил минимальные закупочные цены на сахар в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2015 – август 2016) на 36,7% по сравнению с действующими в этом сезоне – до 6454,73 грн за тонну (без НДС).

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №189 от 8 апреля 2015 года.

Документ также предусматривает повышение минимальной закупочной цены на сахарную свеклу на 29,8% - до 445,87 грн/тонна. Кроме того, предусмотрено снижение квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота «А») в следующем МГ до 1,72 млн тонн с 1,811 млн тонн, установленной на 2014/2015 маркетинговый сезон.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повысил минимальные цены на сахар (без учета НДС) в 2014/2015 МГ на 1% - до 4722,68 грн/тонна с 4667,69 грн/тонна.

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Минимальная цена за 1 тонну сахарной свеклы урожая 2014 года установлена на уровне 343,55 грн. Квота «А» на период с 1 сентября 2014 года по 1 сентября 2015 года установлена в объеме 1,826 млн тонн.

В 2014/2015 МГ Украина произвела около 2,1 млн тонн свекловичного сахара, что на 75% больше, чем в предыдущем сезоне.

Ранее глава Минагропрода Алексей Павленко выступил за отмену квотирования производства сахара в Украине.