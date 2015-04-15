Производство пива в Украине снизилось на четверть

Производство пива в Украине (за вычетом оккупированного Крыма) в январе-марте 2015 года сократилось на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 34,1 млн дал.

Об этом сообщила отраслевая ассоциация «Укрпиво» со ссылкой на генерального директора ассоциации Галину Коренькову.

«Объем производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% и объемов по Республике Крым) за 3 месяца 2015 года составляет 34,1 млн дал, или 74,9% к аналогичному периоду 2014 года», - говорится в сообщении.

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При этом, по данным ассоциации, объемы производства солода за отчетный период сократились на 6,8%, до 71,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, производство пива в стране в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 10,8% - до 241 млн дал.