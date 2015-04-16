Депутат назвал риски снятия моратория на продажу сельхозземель с 2016 года

Так прокомментировал идею Администрации Президента Украины относительно снятия моратория на продажу земель сельхозназначения с 1 января 2016 года народный депутат группы «Возрождение», член Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Кулинич.

По его словам, быстрое снятие моратория на продажу земель будет связано с существенными рисками.

«Во-первых, будет стимулироваться отток населения из сел, где сегодня и без того не хватает рабочих рук. Сегодня наличие в собственности земельных участков и получение арендной платы за них (особенно в натуральной и отработочной формах) являются одними из факторов, которые «держат» людей в сельской местности, позволяют им вести хозяйство. Во-вторых, возможен переход значительных массивов земель под контроль крупных корпораций, в том числе иностранных, и вследствие этого - постепенное вытеснение малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и фермеров», - пояснил народный депутат.

Среди других рисков он также назвал распространение рейдерства, в частности, путем выкупа земельных участков внутри земельных массивов с целью дальнейшего блокирования использования всего массива.

«Также следует учитывать, что существующие арендаторы сельскохозяйственных земель в основном имеют перед территориальными общинами определенные социальные обязательства. По договорам с органами местного самоуправления ими расходуются средства на содержание, ремонт школ, детских садов, клубов, других объектов социальной инфраструктуры. Смена собственников земли поставит под вопрос дальнейшее выделение средств на эти нужды», - добавляет Олег Кулинич.

Он подчеркнул, что депутатская группа «Возрождение» отстаивает позицию, что мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения должен быть снят, но постепенно и максимально умеренно, таким образом, чтобы правила игры на рынке земли не навязывались «сверху» чиновниками, а предлагались «снизу» - собственниками земельных участков.