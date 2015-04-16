Гослесагентство подготовит новый порядок реализации необработанной древесины

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод), в подчинении которого находится агентство, решение о разработке нового порядка было принято на заседании рабочей группы по вопросам регулирования рынка древесины.

«После завершения заседания было принято решение подготовить новый порядок реализации необработанной древесины. В нем будет предусматриваться возможность заключения прямых договоров, а также проведение аукционов по продаже лесоресурсов и внедрение электронных торгов», - говорится в сообщении.

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Помимо этого, в пресс-службе Минагропрода сообщили, что в ходе заседания рабочей группы также поднимались вопросы обеспечения отечественного переработчика необходимыми лесоматериалами, механизмами проведения и определения стартовой цены на аукционах, а также осуществление контроля над деятельностью всех участников рынка.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла закон о запрете экспорта необработанных лесо- и пиломатериалов из Украины. Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз данной продукции за пределы таможенной территории Украины.