Средние цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 70%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за указанный период подорожала в 2,1 раза. В частности, стоимость зерновых культур выросла в 2,2 раза, подсолнечника – в 2,3 раза, сои – в 1,9 раза, а рапса – в 2,4 раза. При этом объем реализации растениеводческой продукции уменьшился на 0,8%.

По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране в I квартале выросли на 46%. В частности, скот и птица (в живом весе) за указанный период подорожали на 54,6% по сравнению с январем-мартом 2014 года, молоко – на 7,1%, яйца – на 63,8%.

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Объем реализации продукции животноводства в январе-марте текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 11 месяцев 2014 года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Продукция растениеводства за указанный период подорожала на 23,9%, животноводства – на 18,6%. Также сообщалось, что средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 10 месяцев 2014 года выросли на 18%.

Информацию о средних ценах за 2014 год Госстат не публиковал.