Запасы зерна в Украине к 1 апреля выросли на 33%

Это на 33% больше, чем на аналогичную дату 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, запасы пшеницы к началу апреля в стране составили 5,3 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн, кукурузы – 8,9 млн тонн, ржи – 0,2 млн тонн.

Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях к 1 апреля на хранении находилось 8,9 млн тонн зерна, что на 37% больше, чем годом ранее. Из них на пшеницу приходилось 2,8 млн тонн, на ячмень – 0,9 млн тонн, на кукурузу – 4,5 млн тонн, на рожь – 0,1 млн тонн.

Читайте такжеУрожай зерна в Украине может снизиться на 10% – эксперт

На зерноперерабатывающих предприятиях и зернохранилищах к указанной дате в наличии имелось 7,3 млн тонн зерна, что на 29% больше, чем годом ранее.

В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника в Украине на 1 апреля 2015 года сократились на 30% по сравнению с аналогичной датой 2014 года - до 2,8 млн тонн. При этом на аграрных предприятиях находилось 1,7 млн тонн (на 1,5% больше, чем годом ранее), а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, - 1,1 млн тонн (на 52% меньше).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году. В частности, урожай пшеницы в 2014 году вырос на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменя – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурузы – сократился на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году сократился на 7,7% по сравнению с 2013 годом – до 10,1 млн тонн, рапса – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сои – вырос на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

Также сообщалось, что Украина уже экспортировала более 27 миллионов тонн зерна.