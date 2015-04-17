Украина до конца года экспортирует 3,5 млн тонн зерна в Китай

Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил исполняющий обязанности главы правления корпорации Валерий Томиленко.

«Планируем отправить более 3,5 млн тонн зерна к концу календарного года. А в целом контракт предполагает отправку 5 млн тонн за так называемый маркетинговый год, то есть с июля по июнь», - сказал Томиленко.

Он напомнил, что в прошлом году контракт с КНР был под угрозой срыва из-за логистических проблем, связанных с необходимостью перевезти большие объемы зерна в короткие сроки, однако заверил, что китайские партнеры заинтересованы в дальнейших поставках зерна из Украины.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля Министерство аграрной промышленности и продовольствия вынесло выговор Томиленко за превышение должностных полномочий при подписании дополнительного соглашения к Генеральному договору с китайской корпорацией CCEC. При этом в министерстве не уточнили никаких деталей подписанных Томиленко соглашений.

Справка УНИАН. В 2012 году Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших экспортных поставок через посредничество китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа (1,5 млрд долл.) украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники и материально-технических ресурсов.

Однако уже к концу 2013 года в СМИ появилась информации о срыве ГПЗКУ контракта и обращении китайской стороны в судебные инстанции для урегулирования конфликта. Предыдущие главы Минагропрода Игорь Швайка и ГПЗКУ Петр Вовчук отрицали наличие системных проблем у корпорации, утверждая, что корректировки графика поставок зерна ССЕС согласованы с китайской стороной.