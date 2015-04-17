Почти половина россиян в этом году стали покупать на 24% меньше продуктов

Об этом говорится в исследовании международной аналитической компании Nielsen, проведенного по итогам I квартала 2015 года, передает ТАСС.

Рост цен заметили все респонденты (99%), при этом 77% опрошенных отмечают, что цены в I квартале 2015 года выросли на треть по сравнению с декабрем 2014 года. Чаще всего респонденты жаловались на значительное подорожание сыров, овощей и фруктов, мяса, птицы и мясной продукции.

Из-за роста цен россияне все чаще стали отказываться от покупки чипсов и других снеков (48% опрошенных), шоколада, фруктовых соков, фруктов и овощей, мясной продукции (45% опрошенных), молочной продукции (37%), премиального алкоголя (28%). Что касается непродовольственных категорий, то наибольшее число россиян отказываются от покупок чистящих средств для дома и средств для стирки одежды.

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"Покупатель становится все более бережливым, все тщательнее ищет пути сэкономить, все пристальнее смотрит на цены. Если в 2009 году россияне уже ко второму кварталу начинали оправляться от кризиса, то в текущей ситуации мы фиксируем последовательное ухудшение всех показателей уже на протяжении более чем шести месяцев - с августа 2014 года", - отмечает коммерческий директор Nielsen Россия Илона Лепп, слова которой приводятся в сообщении компании.

При этом в исследовании указывается, что переключение потребителей на более дешевые бренды происходит "в весьма сдержанной форме". Многие покупают привычные марки, а среди тех категорий, где наибольшее число опрошенных перешли на менее дорогие продукты, побеждают категории сыров, конфет, замороженных продуктов, премиального алкоголя и фруктовых соков.

Если говорить о форматах торговли, то в выигрыше сейчас только магазины низких цен - дискаунтеры, говорится в исследовании. Это единственный формат сетевой торговли, где наблюдается заметный приток покупателей.

В настоящее время обеспокоенность колебаниями курсов валют утихает, отмечает Nielsen. Так, в марте регулярно отслеживали ситуацию на валютном рынке 36% опрошенных против 49% в декабре 2014 года. Говоря о последствиях падения курса рубля, респонденты чаще всего отмечали снижение уровня жизни (44%), при этом 40% уверены, что ощутимого негативного эффекта не будет и ситуация в ближайшее время исправится.

Все меньше волнует россиян и тема продовольственного эмбарго, свидетельствует исследование. Так, в марте обеспокоенность эмбарго выразили 23% респондентов против 33% в декабре 2014 года.

Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и в 22 городах с населением свыше 500 тыс человек. Были опрошены 1 тыс. 80 человек, отобранных по половозрастным квотам.

Напомним, в конце марта УНИАН сообщал, что, согласно данные исследования фонда "Общественное мнение", потребительское поведение россиян значительно изменилось: большинство опрошенных пытаются экономить на продуктах питания.