Развитие агросектора в Украине до 2020 года оценили в 101 миллиард гривень

Стоимость реализации Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года, по предварительным оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, составит более 100 млрд грн.

Об этом говорится в проекте концепции данной программы, который обнародован министерством для общественного обсуждения.

«Для выполнения Программы необходимо около 101 млрд грн, из них за счет средств государственного бюджета 71,6 млрд грн», - сказано в документе.

В Минагропроде отмечают, что финансирование программы будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, частных инвестиций и других источников, в том числе за счет международной технической и финансовой помощи.

В то же время в министерстве подчеркнули, что объемы финансирования программы, ее задач и мероприятий являются предварительными и будут уточняться на этапах ее разработки и согласования.

Согласно документу, программа будет рассчитана на 2016-2020 годы и будет выполняться в два этапа. На первом этапе (2016 год) планируется разработка и принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты по развитию аграрного сектора. Во время второго этапа (2017-2020 годы) предусматривается проведение анализа выполнения мероприятий первого этапа, их корректировка и последующее выполнение мероприятий программы.

Целью программы, согласно проекту концепции, является создание организационно-экономических условий для эффективного развития аграрного сектора, стабильного обеспечения населения качественной и безопасной отечественной сельскохозяйственной продукцией и промышленности с/х сырьем, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и наращивание объемов на мировом рынке сельхозпродукции и продовольствия.

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В частности, среди ожидаемых результатов выполнения программы в министерстве отмечают рост объемов экспорта сельхозпродукции на 3-4% в год и увеличение экспортных возможностей пищевой промышленности Украины на рынке ЕС на 5-7%. Помимо этого, Минагропрод рассчитывает за счет выполнения программы увеличить производство продуктов питания в стране на 6-8%, а детского питания – на 9%. При этом в министерстве ожидают увеличения объемов потребления основных продуктов питания в стране на 3-7%.

Согласно проекту концепции, к 2020 году также планируется расширение базы формирования собственных финансовых ресурсов и улучшение условий доступа к внешним источникам, в результате чего доступные объемы финансовых ресурсов вырастут на 5-7 %, а их стоимость снизится на 2,5-3%.

Вместе с тем, по оценкам Минагропрода, реализация программы также позволит снизить потребление энергоресурсов аграрной отраслью на 8-10%.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод намерен к июлю 2015 года представить первую редакцию стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на период до 2020 года.

В числе разработчиков документа – эксперты Евросоюза, Всемирного банка, ЕБРР, USAID и ФАО. Стратегия включает восемь магистральных направлений развития. В их числе: имплементация положений и создание зоны свободной торговли с ЕС, дерегуляция в аграрной отрасли, развитие агронауки и агропроизводства, управление агрорынками, вопросы государственной поддержки АПК, развитие сельских территорий и управление ресурсами на селе.