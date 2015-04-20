Аграрный фонд получил на четверть больше заявок на приобретение зерна, чем планировал

По информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом сообщил председатель Аграрного фонда Андрей Радченко.

«Весенний форвард идет по плану, и мы уже получили заявок больше, чем планируем купить зерна. На сегодня мы получили заявки на 250 тыс. тонн зерновых, все заявки уже обработаны. Частично уже заключены первые контракты и пошли первые выплаты», - цитирует Радченко пресс-служба Минагропрода.

Причем в министерстве напомнили, что по программе весенних форвардных закупок 2015 года Аграрный фонд планировал заключить контракты на приобретение 190-200 тыс. тонн зерновых. А в целом, с учетом осеннего форварда, фонд намерен закупить около 1 млн тонн зерновых.

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В пресс-службе Минагропрода также сообщили, что на сегодня расчетная цена, по которой работает Аграрный фонд, составляет 4,4 тыс. грн/тонна за пшеницу 2-го класса и 4,2 тыс. грн/т за пшеницу 3-го класса.

Как сообщал УНИАН, в рамках форвардных закупок урожая 2014 года Аграрный фонд закупил 910 тыс. тонн зерновых при первоначальном плане закупок в 1,2 млн тонн.

Ранее также сообщалось, что запасы зерна в Украине к 1 апреля выросли на 33%.

Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.