Аграриям для весенней посевной не хватает около 12 миллиардов гривень

Украинским аграриям для проведения весенней посевной кампании не хватает порядка 12 млрд грн, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

«Где-то 12 млрд грн для весенней посевной нам не хватает», - сказал Краснопольский, отметив, что данный дефицит связан с существенным повышением затрат на посевную в текущем сезоне.

По информации первого замминистра, весенняя посевная для отечественных аграриев в текущем году подорожала на 60-90% в зависимости от выращиваемой культуры.

«Если раньше стоимость 1 гектара составляла 2,1 тыс. грн, то сегодня это не менее 3,5-4 тыс. грн в зависимости от культуры. В первую очередь это случилось за счет роста стоимость импортных продуктов – средств защиты растений, семян, минеральных удобрений и топлива, это практически 70% себестоимости культур», – пояснил Краснопольский.

Он также отметил, что для сокращения дефицита средств у аграриев Минагропрод рассматривает возможность увеличения количества форвардных закупок. При этом Краснопольский выразил надежду, что компании – поставщики материально-технических ресурсов продолжат практику товарного кредитования сельхозпроизводителей.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Алексей Павленко заявлял, что аграриям Украины в 2015 году на фоне инфляции и девальвации гривни придется увеличить расходы на посевную кампанию до 60 млрд грн, что в полтора раза больше, чем годом ранее.