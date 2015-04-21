Roshen решил ликвидировать фабрику в Мариуполе

Кондитерская корпорация Roshen решила ликвидировать входящую в ее состав Мариупольскую кондитерскую фабрику, сообщается на сайте компании.

«20 апреля 2015 на общем собрании акционеров единогласно принято добровольное решение акционеров о прекращении ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" путем ликвидации. Решением акционеров назначена ликвидационная комиссия, рабочий орган, уполномоченный осуществлять ликвидацию хозяйствующего субъекта", - говорится в сообщении.

При этом в компании напомнили, что производственная деятельность ликвидируемого предприятия была прекращена еще с февраля 2014 года. Тогда прекращение деятельности фабрики в Roshen поясняли трудностями с экспортными поставками, вызванными запретом на поставку произведенной в Украине продукции Roshen в РФ.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, главой ликвидационной комиссии назначен президент Мариупольской кондитерской фабрики Александр Широков.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года Мариупольская кондитерская фабрика Roshen приостановила свою работу. Позднее, в мае того же года, в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку было размещено сообщение, что на внеочередном собрании акционеров Мариупольской кондитерской фабрики было принято решение о ликвидации предприятия. В то же время в корпорации Roshen опровергли данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).