У Абромавичуса понизили прогноз экспорта зерна из Украины

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в апреле понизила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) на 1,4% - до 36,76 млн.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 11,6 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, кукурузы – 20 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 апреля украинские аграрии с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года) экспортировали 27,7 млн тонн зерновых.

В частности, экспорт пшеницы составил 9,8 млн тонн, кукурузы – 13,4 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн, других зерновых – 0,2 млн тонн.