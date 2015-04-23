Минфин обещает решить проблемы возврата НДС аграриям в течение месяца

Министерство финансов Украины по результатам оперативного обсуждения проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость ряду сельскохозяйственных предприятий намерено доработать программное обеспечение электронного администрирования НДС в течение месяца, сообщается на сайте министерства.

Минфин напомнил, что система электронного администрирования НДС действует в тестовом режиме, при этом министерство отслеживает технические проблемы и пытается оперативно их решать.

Минфин отмечает, что причиной неполучения сельскохозяйственными предприятиями НДС с электронных НДС-счетов казначейства на спецсчета является недостаточность средств на таких счетах, поскольку отдельные сельхозпредприятия вовремя не пополнили свои НДС-счета в казначействе.

По сведениям Минфина, уже на следующий день большинство сельскохозяйственных предприятий получили возврат НДС на спецсчета в автоматическом режиме, о чем казначейство проинформировало ГФС и министерство.

По информации Минфина, стороны уже согласовали техническое задание, и программное обеспечение будет доработано путем создания картотеки платежей. До этого времени Минфин поручил ГФС ежедневно направлять повторные реестры в казначейство и проинформировать налогоплательщиков о необходимости пополнения электронного НДС счета в казначействе.

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Как сообщал УНИАН, в Украине 1 января 2015 года вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, в рамках которого вводится электронная система администрирования НДС, которая функционирует в тестовом режиме с 1 февраля до 1 июля.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, объем возмещений НДС субъектам предпринимательства в марте по сравнению с февралем 2015 года сократился в 1,4 раза – до 2,965 млрд грн.

В марте налог возмещен в пользу более 967 хозсубъектов, в том числе наибольший объем возмещений получили меткомбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (500,380 млн грн, Днепропетровская обл.), Южный ГОК (236,999 млн грн, Днепропетровская обл.), Полтавский ГОК (232,159 млн грн, Полтавская обл.), «Запорожсталь» (172,576 млн грн, Запорожская обл.).