Украина уже экспортировала 28,5 миллиона тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 23 апреля с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года) экспортировали 28,5 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы составил 9,9 млн тонн, кукурузы – 14,1 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн, других зерновых – 0,2 млн тонн.

При этом, по данным Минагропрода, цены на продовольственную и фуражную пшеницу третьего класса составили 3,7 тыс. грн/т и 3,4 тыс. грн/т соответственно. Средние цены на ячмень составили 3,5 тыс. грн/т, на кукурузу – 3,2 тыс. грн/т.

Читайте такжеУ Абромавичуса понизили прогноз экспорта зерна из УкраиныКак сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в апреле понизила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году на 1,4%, до 36,76 млн тонн.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 11,6 млн тонн, ячменя – 4,4 млн тонн, кукурузы – 20 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.