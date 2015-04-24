Россия хочет увеличить поставки буйволятины из Индии

Новые индийские предприятия в течение трех месяцев могут получить разрешение на поставку буйволятины в Россию.

Об этом ТАСС рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Страны Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) должны согласовать это решение за три месяца", - подчеркнул он.

Ранее представители Россельхознадзора провели инспекцию еще шести индийских производителей буйволятины. По словам Алексеенко, в ходе проверки у каждого были выявлены недочеты, однако часть из них "является незначительной, и ее легко устранить".

"Сколько из них будет аттестовано, мы посмотрим, - отметил он. - Индийская сторона заявила, что готова снизить цены на поставляемую в Россию продукцию при условии увеличении объемов продажи".

Читайте такжеВ России нашли очередную причину запретить ввоз украинской свинины - теперь из КиевщиныКоснувшись плана будущих инспекций, Алексеенко добавил, что "Индия заинтересована в расширении списка предприятий, экспортирующих буйволятину в Россию".

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 4 декабря открыла импорт буйволятины в Россию из Индии и включила в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, четыре индийских предприятия. Все они уже начали поставки.