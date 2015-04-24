Яценюк хочет привлечь иностранные кредиты для аграриев в виде сельхозтехники

Правительство в рамках поддержки агропредприятий, в особенности малых и средних компаний, намерено активизировать переговоры с мировыми кредитными агентствами для предоставления товарных кредитов – в товарной форме – украинским фермерам, сказал в ходе поездки по Киевской области премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы готовы обратиться к нашим европейским партнерам, в мировые кредитные агентства, для того, чтобы предоставлять кредиты нашим фермерам. Товарные кредиты в виде сельскохозяйственной техники», - сказал Яценюк.

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Ранее премьер отмечал, что в бюджете уже выделены 300 млн грн на компенсацию процентных ставок по кредитам. Однако по итогам первого полугодия Кабмин рассчитывает увеличить этот объем средств и направить его на поддержку непосредственно малых и средних агропредприятий и компенсацию кредитов на покупку непосредственно украинской агротехники.