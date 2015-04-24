Кабмин обещает аграриям больше денег на компенсацию кредитов под покупку техники

Кабинет министр рассчитывает выделить дополнительные средства на компенсацию процентов по кредитам для аграриев под покупку украинской агротехники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей поездки по Киевской области сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, решение о выделении средств на компенсацию процентов по кредитам может быть принято по итогам полугодия.

При этом Яценюк напомнил, что в бюджете на эти цели уже выделено 300 млн грн.

«Мы уже выделили 300 млн грн на компенсации по кредитам. Это позволит скомпенсировать порядка половины ставки НБУ – где-то 15% (при ставке Нацбанка в 30% - УНИАН). Это, чтобы аграрии хоть как-то могли справиться с кредитами, - сказал Яценюк. - Но если мы стабилизируем ситуацию, заработаем немного, то сможем направить средства на компенсацию ставки на покупку украинской техники».

Яценюк не назвал сумму, которая может быть выделена дополнительно, однако отметил, что речь может идти о сотнях миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2015 год, выделив, в частности, дополнительно 550 млн грн на поддержку украинского агропромышленного комплекса. Позднее заместитель главы Минагропрода Владимир Лапа сообщил, что министерство намерено предоставить предусмотренные законом о госбюджете на 2015 год 300 млн грн на удешевление кредитов преимущественно малым и средним сельхозпроизводителям.