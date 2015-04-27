ЗН: Отмена моратория на продажу земли угрожает агроколониализмом

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономический обозреватель Юлия Самаева.

В частности, автор напоминает о внимании Джорджа Сороса к украинскому сельскому хозяйству и инвестфонда Ротшильдов к украинским долговым обязательствам.

По информации Bloomberg, именно в интересах последних американским инвестиционным фондом Franklin Templton была скуплена значительная часть суверенного долга Украины.

"Чем расплатится государство за эти долги, если его финансовая платежеспособность будет сведена на нет окончательно? Шесть лет назад Джованни Сальветти, управляющий директор Rothschild&Cie в РФ и СНГ, без намеков говорил, что интерес его компании в Украине выходит за пределы финансового сектора, и прежде всего Ротшильдов интересуют украинская фармацевтика и сельское хозяйство. При этом Rothschild&Cie не первый год сотрудничает с Порошенко, и неслучайно эта компания была выбрана президентом для продажи его активов и успешно их не продала до сих пор", - говорится в статье.

При отсутствии как адекватных норм оценки, так и прозрачной процедуры продажи это грозит закончиться агроколониализмом африканского или латиноамериканского образца. Именно по такой схеме десять лет назад скупались земли в Камбодже, Гане, Эфиопии, Мали, Кении, Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Читайте такжеДепутат назвал риски снятия моратория на продажу сельхозземель с 2016 годаКаждый раз этот процесс происходил под "чутким присмотром" местных правительств, которые говорили о взаимовыгодном сотрудничестве, вкладе развитых стран в местную экономику, внедрении передовых технологий, капиталовложении и развитии рынков. Конечно, ничто из вышеперечисленного не исполнилось, для производителя земля - это ресурс и не более того, именно использованием этого ресурса и ограничились так называемые инвесторы, пишет автор.

Последствия агроколониализма катастрофические. За счет передачи части пахотных земель снизилось производство продовольствия внутри стран. Интенсивные способы земледелия новых хозяев по принципу "не мое, не жалко" нанесли огромный вред экологии, испортив почву, истощив подземные воды, загрязнив почву химикатами, говорится в статье.

"И сейчас речь идет, еще раз подчеркнем, не о запрете продажи собственности как таковой, а о том, чтобы не дать в очередной раз использовать страну, которая задыхается в экономическом кризисе, персонажам, которые пытаются заставить граждан, которые живут на нищенские пенсии-зарплаты, и их государство продать за бесценок свой последний реальный актив. Никто не против цивилизованного рынка. Но он сначала должен стать цивилизованным", - резюмируется в статье.