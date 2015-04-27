Польша увеличила экспорт яблок в Украину в 6 раз

Потерявшая в прошлом году доступ на российский рынок Польша с июля 2014 года до марта 2015 увеличила экспорт яблок в Украину до 25 тыс. тонн с 4 тыс. тонн за аналогичный период предыдущего сезона.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала fruit-inform, которыми располагает УНИАН.

Польша, которая традиционно является крупнейшим поставщиком яблок в Украину, за отчетный период поставила в страну более 80% всего импорта этих фруктов.

Портал написал, что цены на польские яблоки в Украине сейчас составляют от 12,5 до 13,50 гривень за килограмм.

"Рыночные аналитики ожидают роста цен в ближайшем будущем в связи с прекращением режима торговли без таможенной пошлины с апреля", - отметил портал.

Польская Puls Biznesu написала, что увеличение поставок яблок в Украину не компенсировало недопоставки в Россию, которая закрыла свой рынок для польских производителей летом 2014 года.

Издание напомнило, что Польша продавала в Россию около 700 тыс. тонн яблок.

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Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной Европейского союза, против которой Россия ввела экономические санкции, запретив с 1 августа 2014 года продавать на российском рынке овощи и фрукты.