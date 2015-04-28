Аналитики: украинский экспорт останется аграрно направленным

Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Украины выросла, и агропромышленный комплекс останется основным экспортным локомотивом Украины минимум на ближайшие 5 лет.

Такое мнение высказали аналитики Da Vinci AG в своем отчете, переданном УНИАН.

Они отмечают, что доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Украины за два месяца 2015 года составила 37,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля экспорта сельскохозяйственной продукции выросла на 9,2% в общем объеме.

При этом доля в экспорте минеральных продуктов сократилась на 4,6% в общем объеме экспорта, а доля экспорта недрагоценных металлов и изделий снизилась на 2,2%. Доля экспорта черных металлов сократилась на 2,5% в общем объеме, а доля изделий их них выросла на 0,1%. Доля экспорта продукции машиностроения сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% от общего объема экспорта - с 10,1% до 9%. В то же время, значительно снизилась доля экспорта средств передвижения - на 1,8%, с 3,1% до 1,3%. Подобная тенденция связана с потерей предприятий в Крыму и на Донбассе, говорится в отчете.

Таким образом, по прогнозам аналитиков, в Украине была продолжена тенденция усиления АПК в качестве основного локомотива украинского экспорта. Данная тенденция начала более-менее активно проявляться последние 6 лет. Конфликт на Донбассе и в Крыму и потеря ряда предприятий выступили лишь катализатором данного процесса.

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Как полагают аналитики, "в дальнейшем тренд будет сохранен. АПК останется основным экспортным локомотивом Украины минимум на ближайшие 5 лет в случае адекватной государственной политики и стабильной военно-политической ситуации". При этом, по их мнению, металлургия будет играть второстепенную, однако крайне важную роль, и ее доля не опустится в среднесрочном периоде ниже 20% от общего экспорта.

Аналитики также обращают внимание на снижение доли машиностроения в экспорте продукции. Они советуют создавать новые предприятий с участием иностранного капитала для сборки на территории Украины продукции, ориентированной на рынки ЕС и стран Азии. В таком случае Украина сможет не только переломить данный крайне негативный тренд, но и нарастить долю экспорта продукции машиностроения минимум до уровня 2012 года, говорится в отчете.

"При этом структура украинского экспорта будет основана на трех основных направлениях: доминантном АПК, который будет наращивать экспорт за счет увеличения урожаев и увеличения пропускной способности портов; субдоминантной металлургии, которая постепенно будет терять свое значение, однако еще долго будет оставаться одним из лидеров экспорта; субдоминантного машиностроения, которое, по мере увеличения количества новых мощностей и географических векторов экспорта, может, в конце концов, стать равнозначным по объемам экспорта металлургической отрасли", - прогнозируют аналитики.