В России арестовали имущество Липецкой фабрики Roshen

Следственный комитет РФ на основании постановления Басманного районного суда города Москвы наложил арест на имущество ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Компания обращает внимание на тот факт, что общая стоимость имущества, на которое наложен арест, достигает 2 млрд. рублей, что абсолютно не соизмеримо с выдвинутой ранее налоговой претензией в рамках возбужденного (показательного) уголовного дела в размере 180 млн. рублей", - отмечается в сообщении.

Компанию лишили права распоряжаться этим имуществом до 13 сентября 2015 года.

"Анализируя события, которые происходят вокруг российских активов корпорации, с уверенностью можно заявить, что российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ", - подчеркивают представители компании.

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Арест на имущество Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации наложило 24 апреля 2015 года. Басманный районный суд города Москвы вынес постановление 16 апреля 2015 года.